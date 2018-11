Geen grote feesten in nieuwe manege IJsselmuiden

Dat meldt de gemeente. Wordt een vergunning aangevraagd dan zal Kampen die niet verlenen, kondigt burgemeester Bort Koelewijn aan. ,,Daar scheppen we op voorhand duidelijkheid over om geen verwachtingen te wekken’’. Het is een beslissing van de Deltaruiters om geen grote evenementen te houden, zegt Koelewijn. Dit soort activiteiten vraagt extra investeringen, bijvoorbeeld op het gebied van de brandveiligheid, en daar kiest de paardenvereniging en ponyclub simpelweg niet voor.

Verhuizing

De gemeente heeft het sein op groen gezet voor de verhuizing van de Oosterholtseweg naar de Parallelweg. De manege maakt plaats voor woningen. De Deltaruiters zijn ruim tien jaar met de gemeente in gesprek geweest over een nieuwe stek. Kampen koopt het opstalcontract van de huidige manege af en betaalt mee in de verhuiskosten. Hiermee is in totaal 1,9 miljoen euro gemoeid. Op hun beurt leggen de Deltaruiters 777.000 euro neer voor twee percelen in de Koekoekspolder.