Geen hogere dijk om natte voeten tegen te gaan, maar Kamper kanoclub is blij met andere toezeggingen

Kanoclub vreest natte voeten door sloop Roggebot­sluis bij Kampen: ‘Verkassen is geen optie’

29 december De kans dat het clubhuis van kanovereniging Skonenvaarder bij Roggebotsluis onder water komt te staan groeit van eens per 1100 jaar naar eens per 100 jaar. Dat komt door de maatregelen die worden genomen in het kader van het project IJsseldelta. Die verbeteren de waterveiligheid voor de IJsseldelta, maar dus niet voor de kanovereniging. Die is daar niet blij mee.