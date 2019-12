Geen hulp, wel tevredenheid bij Kampense marktkooplieden

IJsselmui­der tuinder Otten blij met doorbraak in soap over wijkje Tussenland

12:55 Tuinder Bart Otten in IJsselmuiden is blij dat de gemeenteraad van Kampen donderdagavond flink heeft doorgepakt in het dossier over de bouw van 11 woningen op zijn terrein aan de Parallelweg. Een ruime meerderheid droeg wethouder Albert Holtland op voor 1 maart te komen met een nieuwe gebiedsvisie en voor de zomer met een ontwerp-bestemmingsplan, dat de bouw van het wijkje Tussenland mogelijk moet maken. Als dat rond is, kunnen vader en zoon René Otten hun bedrijf eindelijk verplaatsen.