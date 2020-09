Geen intocht van Sinterklaas dit jaar in Kampen

Sinterklaas wordt dit jaar niet met een grote intocht welkom geheten in Kampen. Dat heeft de organisatie van Sint in Kampen in overleg met burgemeester Bort Koelewijn besloten. ,,We kunnen niet garanderen dat iedereen anderhalf meter afstand houdt, het is onverantwoord’’, zegt Jacco Swillens van Sint in Kampen.