Geen kippen, maar zeven kleine eendjes voor moeder kip bij Zoddepark in IJsselmuiden

Hongaarse an­ti-homowet voor Kampen geen reden te breken met Pápa

30 juni Kampen gaat de bijna dertig jaar durende stedenband met Pápa niet opzeggen vanwege de invoering van anti-homowetgeving in Hongarije. De fracties van PvdA en GroenLinks in de gemeenteraad hadden daartoe in een motie opgeroepen, maar kregen geen steun. Wel zijn er brieven onderweg vanuit Kampen naar de Hongaarse ambassadeur en naar het stadsbestuur van Pápa, waarin afkeuring en verontwaardiging wordt uitgesproken.