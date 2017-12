Geen onderzoek naar milieueffecten voor aanleg dorp Reeve

Kampen heeft onderzocht of een MER wel nodig was voor de Reeve. Dat kan via een zogenoemde Vormvrije MER-beoordeling. Als daaruit blijkt dat de gevolgen van een plan niet boven de drempel uit komen, dan hoeft een echte MER niet gemaakt te worden. Volgens het Kamper college van burgemeester en wethouders blijven de milieugevolgen van het nog te bouwen dorpje bij het Reevediep binnen de perken. Ook wat betreft oppervlakte hoeft zo'n onderzoek niet, stelt Kampen. Het gaat in eerste instantie om 75 hectare, bij 100 is een MER verplicht.