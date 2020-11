Geen oudpapier meer bij IJVV: lage prijs en illegale afvaldumpingen

video Carbidver­ko­per Bram klaar voor knallende verkoop in IJsselmui­den: ‘Ze bellen overal vandaan’

21 november Terwijl in het hele land de discussies oplopen en enkele gemeenten inmiddels een verbod op carbidschieten aankondigen, zijn ze bij Houthandel Buijert in IJsselmuiden (bijna) klaar voor de verkoop van het explosieve spul. ,,Woensdag krijgen we nog een partij carbid geleverd, en donderdagochtend vanaf 7.30 uur gaan we echt los’’, vertelt Bram Buijert (26).