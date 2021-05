Geen samenkomsten, dodenherdenking is online te volgen in Kampen en Flevoland

Hoe een kabeltje van 7 millimeter door een dijk bij Kampen voor 32.000 euro en een rechtszaak zorgt

3 mei Een kabeltje met een doorsnede van 7 millimeter stond vanochtend centraal in de rechtbank in Zwolle. Of eigenlijk, het ontbreken ervan. Een bewoner van een boerderij in het buitengebied van Kampen wil aangesloten worden op het glasvezelnetwerk dat tot vlak bij zijn woning in de grond ligt. Maar voor de laatste meters naar zijn huis moet er door een dijk geboord worden. Te duur, zegt aanbieder Glasvezel Buitenaf.