Geen tbs voor schizofrene man uit Kampen die gezin en zorgbegeleider bedreigde

Dat bleek maandag uit het vonnis van de rechtbank in Zwolle. Chris H. leefde lang met het waanidee dat een minderjarig meisje uit de familie die hij bedreigde zijn dochter is. Met zijn scooter ging hij herhaaldelijk op zoek naar haar. De familieleden werden meerdere keren in 2018 en dit jaar via teksten op Facebook bedreigd.

Schizofrenie

De man is ontoerekeningsvatbaar door zijn schizofrenie. Een stoornis die nog eens versterkt werd door middelengebruik. De officier van justitie had verzocht tot oplegging van tbs met dwangverpleging tegen het advies van deskundigen in. De rechtbank volgt het OM niet omdat een tbs-maatregel pas gepast is als het gevaar niet op een andere manier beteugeld kan worden. Volgens de deskundigen is er wel een alternatief, namelijk behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Daarom kiezen de rechters voor dit laatste.