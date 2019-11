Geen trein meer, maar pakjesboot Nul Nul Zeven in IJsselmuiden.....

Traditiegetrouw arriveert Sinterklaas een week na de landelijke intocht - en die in Kampen- ook in IJsselmuiden. Zaterdagochtend om 10.00 uur komt de Spaanse goedheiligman aan in de Kamper kern, voor het eerst sinds tijden niet per trein maar via het water. Penningmeester John Mulder van het nog nieuwe intochtcomité is blij met die traditionele aankomst.

Sinterklaas komt toch altijd per trein naar IJsselmuiden?

,,Nou, vroeger kwam hij ook aan per boot in Grafhorst. Maar een jaar of dertig, veertig geleden is dat veranderd. Toen kregen we een hulpsinterklaas die niet op het paard durfde, sinds die tijd werd Sint per trein afgehaald van het station met een koets.’’

Ooit kwam ‘ie zelfs met een helicopter....

,,Klopt, dat was een jaar of vijftien geleden. Dat was eenmalig, het was wel spectaculair maar je krijgt het publiek er niet goed bij hè?’’.

Hoe is het idee ontstaan om de Sint dit jaar per boot aan te laten komen?

,,We hebben sinds vorig jaar een aparte stichting, de Stichting Sinterklaasintocht IJsselmuiden. Na de intocht vorig jaar stonden we met burgemeester Koelewijn na te praten op het plein. We hadden het erover dat we de intocht graag eens per boot wilden doen, maar dat het met de vergunningen erg lastig is. Burgemeester Koelewijn zei toen: ‘regel het op tijd en je moet die en die op het stadhuis even aanspreken’. Zo is het balletje gaan rollen.’’

Zo moeilijk kan het toch niet zijn om een boot daar aan te meren, bij de watersportvereniging?

,,Nee, maar je moet wel de Zwolseweg afsluiten voor het verkeer. Na de ontvangst met de boot gaat Sint door naar het Kulturhus in IJsselmuiden, daar is tot half vijf het Sinterklaashuis waar kinderen binnen kunnen kijken.’’

Weet u al wel welke pakjesboot het gaat worden?

,,Nou, we komen met een sleepboot aan met een paar trekschuiten erbij.....we noemen het pakjesboot Nul Nul Zeven. De kleur van de pieten? Nul nul één. Kleurnummer één is zwart, zwarter kan het ook niet.’’

Is Sinterklaas nog steeds bang voor het paard, of gaat ’ie toch weer met de koets mee?

,,Hij gaat na de intocht om een uur of tien per koets naar het Kulturhus. Is ook niet zo gek, er is in het verleden zat gebeurd. We hebben al een keer of twee gehad dat het paard op hol sloeg en één keer kwam Sinterklaas daarom ergens in een tuin terecht. Haha, we hebben al wat meegemaakt.’’

Wel opmerkelijk; in het Sinterklaasjournaal komt de Sint voor het eerst per trein aan en in IJsselmuiden voor het eerst sinds jaren weer met de boot....