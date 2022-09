Geen uitbundige creatie op Prinsjesdag: Kamper Kamerlid Palland kiest voor 'passende jurk' in crisistijd

met video ‘Vischroo­ke­rij’ wint Erfgoed­prijs Kampen en Zwolle (en krijgt originele gevelste­nen terug)

De Stichting Behoud Vischrookerij Heerde & Reumer is dit jaar de grote winnaar van de gemeenschappelijke Erfgoedprijs van de gemeenten Kampen en Zwolle. Heel mooi, vindt bestuurslid Roel Vahl van die stichting. Maar misschien nog wel mooier, is dat de originele gevelstenen weer terug in haar handen zijn.

11 september