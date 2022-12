Geert Wilders komt naar Kampen om ‘asielalarm’ uit te delen: maar wat dat is, kan de lijsttrekker nog niet uitleggen

met video Hoe het leven van Bas op een druilerige avond in Kampen voorgoed veranderde: ‘De aanvallen kunnen ieder uur komen’

Het was druilerig die avond, en donker. Op de weg was het rustig en hij had alle tijd. Toch reed Adriaan S. uit Kampen (nu 21 jaar) volgens justitie met veel te hoge snelheid over de Flevoweg. Hij zag Bas pas toen hij op zijn motorkap lag. Het jonge Kamper slachtoffer lag ruim twee weken in coma en krijgt zijn oude leven nooit meer terug.

29 november