Geert Wilders komt naar Kampen om een ‘asielalarm’ uit te delen

MET VIDEO Aanpak beruchte N50 bij Kampen fors vertraagd: nog zeker 3 jaar wachten door stikstof­pro­ble­men

Dodenweg N50 bij Kampen wordt op zijn vroegst in 2026 verbreed. Dat is minstens drie jaar later dan de bedoeling was. Zo staat in de nieuwe planning van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook worden miljoenen extra uitgetrokken om oplopende bouwkosten te dekken.

26 november