Geld voor inwoners Kampen om huis te verlichten in strijd tegen overlast asielzoekers

Auto slaat over de kop op A28 bij Wezep en zorgt voor flinke verkeers­cha­os

Door een automobilist die met zijn wagen op de A28 over een betonnen afscheidingswand reed en vervolgens over de kop sloeg, liep verkeer tot ruim anderhalf uur vertraging op. Rond 16.45 uur werd de weg weer vrijgegeven. Inmiddels is de file weer opgelost.