Gelukt! Sven uit IJsselmuiden heeft zijn rolstoelbus. Dankzij kroonkurken van mensen uit heel Nederland

Het oudijzer leverde ergens tussen de zestien en twintig cent per kilo op, en dat is alles bij elkaar een aardig bedragje. Het verhaal achter de kroonkurken in het kort: Sven werd geboren met een beperking, die hem het lopen lastig maakt. De rolstoel waar hij gebruik van maakt, past niet of nauwelijks in een reguliere personenauto. Een aangepaste rolstoelbus kost zo’n 61.000 euro, een bedrag dat niet zomaar voorhanden was. Afgezien van een gemeentelijke bijdrage voor het aangepaste vervoer en diverse financiële donaties uit allerlei hoeken, bleef nog een behoorlijk bedrag openstaan. Totdat vader Marcel iets las over een inzameling door een diabetesorganisatie die ook kroonkurken inzamelde voor het goede doel.



,,Waarom niet”, weet Marcel nog van die actie. ,,Als zij het kunnen, waarom wij dan niet.” Een speciale Facebookpagina, aandacht van onder andere deze krant en aandacht van een landelijk radiostation deden de rest en zo kwamen de kroonkurken sinds vorig jaar zomer binnen. Niet alleen in de massale aantallen zoals uit België, maar ook van mensen uit de buurt. ,,Kwamen mensen gewoon een zakje met vijf doppen brengen, heel mooi”, aldus Nellie-Anne Boer.