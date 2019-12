Gemalen bij Kampereiland weer klaar voor de toekomst

Ook Waterschap Drents Overijsselse Delta doet aan recycling van materialen. De organisatie heeft een pompput die nog in goede staat was hergebruikt voor het gemaal Zwartemeerpolder, bij Kampereiland.

,,Ook als waterschap proberen we materialen duurzamer te gebruiken. In dit geval kwam het allemaal goed uit en dan zullen we het zeker niet laten’’, zegt woordvoerder Klaas Jansen van het waterschap.

Door een wijziging van het waterbeheer kwam, van een gemaal bij Zuidwolde in Drenthe, een pompput vrij. Deze installatie is nodig bij een gemaal. ,,Voor Zwartemeerpolder was daardoor een kwalitatief goede pompput met de juiste afmeting voor hergebruik beschikbaar’’, aldus Jansen.

Vernieuwing

Ook de gemalen met de namen Willem Meijerpolder en Stikkenpolder op het Kampereiland zijn in de afgelopen vier maanden vernieuwd. De aanpassing van de gemalen was nodig om een goede werking voor nu en in de toekomst- tot circa 25 jaar- veilig te stellen. De pompputten van alle drie de gemalen waren in een slechte staat en afgeschreven, weet Jansen. Naast het dus recyclen bij de Zwartemeerpolder zijn bij de andere twee gemalen nieuwe pompputten geplaatst.