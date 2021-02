Gemeente adviseerde krakers in Kampen te vertrekken tijdens sneeuwstorm

De krakers besloten dat advies te negeren, omdat er volgens hoofdbewoner Raoul ‘niets aan de hand’ zou zijn met het pand waarin hij al weer een jaar of zeven als hoofdbewoner vertoeft. ,,Nergens zitten scheuren of zo’’, vertelt hij als hij deze week met collega-kraker Jeroen de stoep sneeuwvrij maakt. Onveilig is het volgens Raoul dan ook niet, en evenmin is de situatie binnen onaangenaam zonder vaste verwarming of stroom. ,,We hebben een houtkachel, en stroom komt van een aggregaat. En ik heb een hele goeie deken, eentje van echt schapenwol.’’