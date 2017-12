Gemeente blij met groene vingers in Zalk

Oostelijke ondernemers zetten Hampshire-ho­tels voort

14:17 De Hampshire Hotels blijven bestaan nu enkele oostelijke horeca-ondernemers een deal hebben gesloten met de huidige eigenaar. Bob Olde Olthof, Arnold Labohm en Henrike Lobbes nemen de licentieformule over. Dit drietal is nu eigenaar van de Hampshire-hotels ’s Gravenhof in Zutphen en Avenarius in Ruurlo.