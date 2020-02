Gemeente: hondentrainster uit IJsselmuiden weigerde aanvraag

Raad verzet zich tegen onverwach­te opheffing stadstoe­zicht Kampen

12:23 Het opheffen van de Stichting Stadstoezicht, dat acht stadswachten toezicht laat houden op het reilen en zeilen in de binnenstad, is nog geen gelopen race. Meerdere fracties in de gemeenteraad voelen zich overvallen door het nieuws over de opheffing, woensdag in deze krant, en zijn het niet eens met het besluit. Het college heeft moeten toezeggen dat er geen onomkeerbare stappen worden gezet en dat de kwestie eerst in de raad moet worden besproken.