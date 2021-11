Gemeente Kampen doet onderzoek naar vergunningloos Biermuseum

Via de site van het biermuseum kunnen proeverijen worden gereserveerd. ‘Aansluitend kun je als gezelschap nog een aantal extra biertjes bestellen’, stelt het museum in een persbericht. Ook na afloop van de proeverij wordt de mogelijkheid geboden de speciaalbieren op fles mee naar huis te nemen. De gemeente Kampen onderzoekt nu of dat allemaal wel mag in het historische pand aan de Voorstraat, dat in het bestemmingsplan de functie ‘cultuur en ontspanning’ heeft. ,,Voor het schenken of verkopen van alcohol is een vergunning nodig”, erkent de gemeente over de ontbrekende vergunning.