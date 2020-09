Gemeente Kampen draait duimschroeven fietsparkeerbeleid aan

Kwart eeuw IJsselduo in coronajaar: ‘Handjevol mensen in de kroeg het mooiste’

8 september Het had een feestelijk jubileumjaar moeten worden voor het IJsselduo uit Kampen. 25 jaar geleden begonnen Marianne en Arnold Wolda als muzikaal duo, ze zijn dit jaar veertig jaar een stelletje en 35 jaar getrouwd. Maar corona deed waar het virus al om bekend staat; roet in het eten gooien. Het meervoudige jubileumfeestje wordt daarom uitgesteld, maar in ieder geval niet afgeblazen. ,,We zijn van nature uit sociale mensen.''