Gemeente Kampen: ‘Erf afgebrande boerderij was verboden terrein’

Na jaren bezuinigen zit er meer geld dan ooit in de kas van Kampen, maar pas op: er komt een ‘rampjaar’ aan

Het is het grootste overschot ooit in de geschiedenis van Kampen: over 2021 hield de gemeente maar liefst 21,4 miljoen euro over. Onverwacht veel, maar de gemeente waarschuwt wel voor al te veel optimisme nu het ‘rampjaar’ 2026 met rasse schreden nadert.

12 mei