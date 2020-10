Gemeente Kampen: geen hulp krakers Bovenhavenvilla bij verhuizing

Buurtbewo­ners zijn overlast door zorgwonin­gen in Kamper binnenstad zat

3 oktober Een incident bij een zorgwoning in de Hofstraat in Kampen waarbij een jongen deze week zwaargewond raakte, is de druppel voor enkele buurtbewoners in diezelfde straat. Ze ervaren overlast rondom de zorgwoningen in de straat, én maken zich zorgen over de cliënten zelf en trekken aan de bel. ,,Dit moet stoppen, het kan zo niet langer’’, zegt een van de bewoners.