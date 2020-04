Gemeente Kampen grijpt in bij verkoop sterke drank op Koningsdag

video update Dit deden wij op Koningsdag: in de file voor een tompouce, opruimen en klussen en we zongen en speelden het Wilhelmus

21:39 Het is Koningsdag, maar door de coronacrisis is er geen vrijmarkt, geen uitbundig oranje-feest, geen gezellig samenzijn met de buurt of in de stad en geen zwaaiende Willem Alexander op televisie met een stralende Maxima aan zijn zijde. De Stentor vroeg zich af: wat gaan onze lezers vandaag wel doen?