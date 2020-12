Gemeente Kampen gul met ontheffingen voor Oudestraat vanwege lockdown

School sluit onderzoek naar dood Kamper scholier (13) af: ‘We hebben alles gedaan om zijn leven te redden’

18 december Na de onwelwording van een 13-jarige brugklasser van het Almere College VIA in Kampen is zorgvuldig gehandeld. Dat stelt de school na het afronden van een intern onderzoek. De jongen werd vorige maand onwel tijdens de gymles en overleed later.