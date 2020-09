Gemeente Kampen hoopt krakers met rechterlijke uitspraak snel uit 'paupervilla’ te krijgen

Sloopplan stadsvilla Kampen voor de rechter aangevoch­ten

25 november Erfgoedvereniging Heemschut, Stichting Stadsherstel en omwonende Peter Bos hebben maandagochtend voor de bestuursrechter in Zwolle de sloop van de stadsvilla aan de Bovenhavenstraat in Kampen aangevochten. De villa is weliswaar verpauperd, maar is – ook volgens rapporten van deskundigen – van grote cultuurhistorische waarde. Alleen daarom al zou ze niet gesloopt moeten worden, vinden de tegenstanders.