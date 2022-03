Gemeente Kampen hoopt restanten van de stadsmuur te vinden in een aarden wal

Normaal gesproken zou onderzoek op deze locatie lastig zijn, maar vorig jaar moest een zieke es op dit gedeelte worden gekapt. De wortels van die boom moeten nu verwijderd worden. Die gelegenheid grijpt de gemeente volgende week aan om via een paar proefsleuven te kijken of de middeleeuwse stadsmuur nog steeds in de aarden wal te vinden is. De verwachtingen zijn hoog bij wethouder Albert Holtland. „Met een radar hebben we al kunnen zien dat er restanten zitten.”