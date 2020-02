Gemeente Kampen is volgens gedeputeerde aan zet in kwestie hoogspanningsmasten ’s Heerenbroek

Overname moet GGZ-instelling Pro Juventus redden

10:11 De psychische ondersteuning aan honderden kinderen en volwassenen in de regio Zwolle, Veluwe, Vechtdal en Salland staat onder druk, nu zorgaanbieder Pro Juventus in acute problemen verkeert. Faillissement of overname lijken de enige twee opties.