Gemeente Kampen komt miljoenen tekort voor nieuwe woonwijk (en dat kan nog meer worden)

,,Het is een droom die we hebben’’, zegt wethouder Jan Peter van der Sluis over de plannen voor de Reevedelta, aan de oevers van het Reevediep. ,,Maar het is de vraag als we wakker worden: is die droom reëel?’’. De plannen staan samengevat in de concept-gebiedsvisie die nu officieel is vastgesteld en de komende tijd de inspraak in gaat.