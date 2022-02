Gemeente Kampen koopt pand voor Voedselbank

Welk pand het is, kan en wil wethouder Albert Holtland nog niet zeggen. ,,We hebben de koopovereenkomst nog niet gesloten.’’ Wel wil hij kwijt dat het gaat om een pand op een industrieterrein aan de Kamper kant van de gemeente, en dat de voedselbank er in principe ook al mee akkoord is. Het pand staat nu nog in de stille verkoop, met de eigenaar is afgesproken dat de gemeente binnen veertien dagen laat weten of de koop doorgaat. ,,Anders gaat hij het gewoon op de markt zetten’’, weet Holtland.