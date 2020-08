Gemeente Kampen laat zichzelf onderzoeken: ‘Er zijn niet echt problemen’

Adviescom­mis­sie: Milieuef­fec­ten aanpak N307 bij Kampen onderschat

18 augustus De gevolgen voor het milieu zijn onderschat en de noodzaak van de aanpassingen aan de N307 tussen Kampen en Roggebotsluis zijn onvoldoende onderbouwd. Bovendien is het dossier voor kenners al niet te volgen, laat staan voor de gewone burger. Dat is in het kort het kritische oordeel van de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage over het dossier dat gemeenten en provincies indienden over het slopen van de Roggebotsluis en het aanpassen van de weg.