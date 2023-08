Gemeente Kampen moet in tweede halfjaar 112 statushouders huisvesten

met video Een bever in je eigen achtertuin bijzonder? ‘Steeds vaker in de buurt van de bebouwde kom’

Een bever die rustig ronddobbert in een Kamper vijver, of eerder dit jaar bij een familie in Bennekom. Gaan we dit bijzondere tafereel vaker zien? ,,Het gaat heel goed met de bever in Nederland, we zullen het dier steeds vaker in de buurt van woonwijken zien’’, zegt Elze Polman, van Kenniscentrum Bever.