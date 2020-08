Gemeente Kampen wil minister erbij halen over aanrijdingen N50

Gemeente Kampen wil minister erbij halen

25 augustus Aanrijdingen op de N50 gebeuren te vaak en te veel - en dat zei wethouder Albert Holtland nog uren voordat het dinsdagmiddag wéér mis ging op de N50. Aanleiding waren de vragen die de raadsfracties van CDA en PvdA hadden gesteld aan het college over de veelvuldige aanrijdingen op de weg. ,,Er is contact geweest met de collega’s in Flevoland’', aldus wethouder Holtland. ,,We gaan proberen de gedeputeerden in beide provincies op 1 spoor te krijgen.’' Doel is uiteindelijk om via de gedeputeerden politiek Den Haag te bereiken. ,,We hopen dat we de minister kunnen bereiken om zo nog eens op het hart te kunnen drukken dat de N50 aandacht behoeft en verbreding zeer wenselijk is.’’