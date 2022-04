Gemeente Kampen wil speelterreinen toegankelijk maken voor iedereen

Speelplekken voor jonge kinderen in de gemeente Kampen moeten straks plekken in de buitenruimte worden voor álle inwoners. Dat is wat de gemeente Kampen graag wil. Om te onderzoeken hoe de inwoners dit willen zien, mogen zij zelf meebeslissen.

Geen speelveldjes dus voor alleen kinderen, maar de hele gemeente zou een plek moeten worden om te spelen, sporten, ontmoeten en bewegen. In een uitgebreide vragenlijst kunnen inwoners van de gemeente Kampen laten weten wat zij nodig hebben of wat ze zouden willen doen in die openbare ruimte. In een filmpje legt de gemeente uit wat de bedoeling is.

Speeltoestellen

In de vragenlijst staan onder meer vragen over wat inwoners missen aan de huidige speelplekken en wat ze bijvoorbeeld niet zouden willen missen. Ook wordt er gevraagd of de inwoners beperkingen ervaren bij het naar buiten gaan en hoe vaak ze buiten komen.

De wijken Hagenbroek, Flevowijk en IJsselmuiden zijn proefwijken voor de nieuwe aanpak. In die wijken staan toestellen die al ouder zijn en dus wil de gemeente deze speeltoestellen niet vervangen, maar kijken wat er anders kan. De eerste vragen in de vragenlijst zijn bedoeld voor inwoners van heel Kampen, bewoners uit de proefwijken krijgen nog wat extra vragen.

Voorbeeldwijk

In Brunnepe is onlangs al een speelplek gemaakt zonder speeltoestellen. Daar is een groene speelplek gemaakt met natuurlijke materialen en er is ruimte om te ontmoeten en te spelen. De andere wijken vallen nog onder de standaard aanpak; hier verdwijnen dit jaar enkele speeltoestellen, omdat ze zonder reparatie niet meer veilig zijn.

Eind dit jaar beslist de gemeente Kampen of deze nieuwe manier van kijken naar de buitenruimte wordt ingevoerd in de hele gemeente. De enquête invullen kan nog even: tot en met woensdag 20 april.