Gemeente vervangt twee ‘goudmijntjes’

Computer­han­del in IJsselmui­den ontsnapt aan miskleun met 700 euro aan vals geld

13 augustus Ze halen opgelucht adem bij Brink Computers in IJsselmuiden. De verkoop van een laptop is geen bijzonderheid voor de computerzaak, maar gistermiddag ontdekte eigenaar Klaas Brink dat er met 14 valse briefjes van 50 euro was betaald. ,,Ik schrok wel even, maar de klant ook. Die kwam gelukkig direct terug naar de winkel.’’