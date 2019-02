Gemeenteraad Kampen boos na ‘in het geheim’ wijzigen vliegroute Lelystad Airport

video Staatslote­rij verklaart meer levende deelnemers dood

27 februari De Staatsloterij is vaker in de fout gegaan bij het doodverklaren van deelnemers die nog leven. Bij de Stentor hebben zich twee lotgenoten gemeld van Martin Dalsem uit Kampen. De springlevende Bertus van Lohuizen (55) uit Wieringerwerf en Martin Koenen (67) uit Arnhem kregen dezelfde lugubere brief als Dalsem.