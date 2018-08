Gemist? Claim om primeur rookverbod, boete voor nachtzwemmers

- Genemuiden lacht - Het allereerste rookverbod op straat? Rotterdam claimt de primeur, maar in Genemuiden weten ze wel beter.

- Illegale sproeiers - Eerst een waarschuwing en daarna een boete van 1500 euro. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta treedt op tegen boeren die illegaal het land besproeien.

- Sluisdeuren dicht - Boten in de Deventer haven kunnen voorlopig niet weg. De sluisdeuren zijn vanwege de lage waterstand in de IJssel gesloten.

- Lam gered - Een stomdronken man jatte een lam in Giethoorn. In de rechtbank bleek vandaag dat de man het dier wilde slachten in de badkamer. De politie redde het dier van de slacht.

- Nachtzwemmers beboet - Vijf waaghalzen zwommen midden in de nacht in het buitenbad in Emmeloord. De nachtzwemmers kregen een boete. Het zwembad is not amused en wijst op de gevaren van een nachtelijke plons. Nog geen twee maanden geleden ging het namelijk vreselijk mis bij een nachtelijke zwempartij in de Achterhoek.

- Badgasten gefilmd - En dan nog meer zwembadnieuws. Een badgast filmde andere badgasten bij zwembad In de Dennen in Vorden. Het zwembadpersoneel sprak de man aan op zijn gedrag. Het optreden van het zwembadpersoneel leverde veel positieve reacties op.

