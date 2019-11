Gemist? Invasie van natuurfotografen bij station Apeldoorn en vermiste opa Dirk is geen dief in Wezep

Opeens waren ze er. Tientallen fotografen lagen deze week met hun camera op de grond rondom het station in Apeldoorn. Het was niet de opbouw voor de sinterklaasintocht die hun interesse wekte, maar een zeldzame vogel. Een overzicht van nog meer opmerkelijke verhalen die wij afgelopen week publiceerden.

Opa Dirk - Was hij het nou wel of niet? Opa Dirk uit Kampen is al anderhalf jaar vermist, maar dook deze week op bij de Welkoop in Wezep. Althans, daar leek het in ieder geval op. Het groenbedrijf zette een foto online van een klant op leeftijd die ‘vergat’ te betalen. Oplettende personen legden al een snel een link naar opa Dirk, want die dief leek toch wel veel op de vermiste Kampenaar. Uiteindelijk bleek het niet om opa Dirk te gaan.

Tapijtfraude - De fiscale opsporingsdienst FIOD deed afgelopen week invallen in Genemuiden. Vijf personen van installatiebedrijf Breman worden verdacht van oplichting en verduistering.

Stinkende paarden - Een familie uit Holten sleepte een paardenfokkerij voor de rechter vanwege stank- en stofoverlast. De rechter stelde de paardenfokkerij in het gelijk en dus moet de familie het doen met een huis in de stank.

Swingers-feestje - Een 50-jarige man uit Beekbergen heeft zijn huis te koop gezet om ergens opnieuw te beginnen. De man moest deze week voorkomen bij de rechtbank nadat hij meerdere malen seks had met een minderjarig meisje op swingers-feestjes. Het destijds 14-jarige meisje liet in de rechtbank weten zich geen slachtoffer te voelen. ,,Ons contact was fijn.’’