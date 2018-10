Gemist? Nefit-ketels krijgen geen APK. En VVD en PVV willen criminele asielzoekers veel harder aanpakken

Tv-programma over uitvinding van kunstnier in Kampen

19 oktober Het is 75 jaar geleden dat dokter Willem Kolff (1911-2009) in het Stadsziekenhuis van Kampen de kunstnier uitvond. Het was een doorbraak in de geneeskunde. Op 8 december besteedt het geschiedenisprogramma Andere Tijden aandacht aan deze mijlpaal.