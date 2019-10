Gemist? Schedel ingeleverd bij kringloopwinkel in Twello, boer verdubbelt veestapel tegen stikstoflogica in

Bij een kringloopwinkel komen tal van bijzondere voorwerpen binnen , maar wat de kringloopwinkel in Twello deze week ontving schuurt zelfs tegen het lugubere aan. Iemand leverde een schedel in bij de tweedehandszaak . Dit was één van de opmerkelijkste verhalen van deze week. Een overzicht van de verhalen van afgelopen week die nog meer het teruglezen waard zijn:

Veestapel - Een boerenbedrijf uit Kamperveen verdubbelde de veestapel, terwijl dit recht tegen de stikstoflogica ingaat. Toch blijft de familie Bruins achter het besluit staan om de veestapel uit te breiden.

Eiffeltoren - Deventenaar Ytsen beklom deze week de Eiffeltoren in Parijs. De 23-jarige Ytsen was een tijd lang doodziek. Zijn ouders dachten geregeld dat een ‘normaal leven’ er voor Ytsen nooit meer in zou zitten, maar deze week behaalde hij een nieuwe mijlpaal: 719 treden omhoog in Parijs.

Geld - Een snelheidsmeter in Hasselt keert geld uit bij goed gedrag. Een kwart van de hardrijders heeft zich inmiddels aangepast. Het verdiende geld wordt gebruikt voor de buurt.

Lonely Planet - De Veluwe staat in de Lonely Planet. Het gebied behoort tot de beste plaatsen om komend jaar te bezoeken. Deskundigen verwachten door de vernoeming een grote toestroom van toeristen.

Manege- Een jaar geleden veroorzaakte een brand grote schade bij een manege in Diepenveen. Zestig paarden moesten halsoverkop de wei in. Maanden van klussen volgden en nu is het de hoogste tijd om de nieuwe manege aan iedereen te laten zien.