Gemist? Vechthond uit Kampen wordt afgemaakt, vermiste man na urenlange zoektocht gevonden

Doorstart - Het is definitief. St Jansdal neemt de IJsselmeerziekenhuizen in Dronten en Lelystad over. Over de vestigingen op Urk en in de Noordoostpolder wordt nog gepraat over een doorstart.

Zoektocht - Een 82-jarige man is na een urenlange zoektocht gevonden. De politiehelikopter zocht vanavond in de bossen rondom Apeldoorn naar de vermiste man.

Spuitje - Vechthond Royce wordt afgemaakt. Het dier nam afgelopen zomer de zwangere Marissa uit Kampen te grazen.

Lekkende agent - Voormalig politiemedewerker Jesper D. werd vandaag veroordeeld tot een halfjaar cel. Hij speelde informatie uit politiesystemen door aan criminelen. Jesper D. werd hiervoor beloond met geld en uitjes naar onder meer stripclubs.

Wildaanrijdingen - De N310 tussen Nunspeet en Elspeet was afgelopen jaar het toneel van drie procent van alle wildaanrijdingen in Nederland. Met name wilde zwijnen worden op de N310 aangereden. De gemeente Nunspeet is op zoek naar mogelijke oplossingen.

Drone - Met een drone een lichaam onder de grond vinden? Lector Jaap Knotter van hogeschool Saxion in Deventer is al een heel eind op weg om dit mogelijk te maken. ,,Bij een geraamte is gras letterlijk groener‘’

Xaviera - De Apeldoornse IS-bruid Xaviera S. werd vandaag in Turkije veroordeeld. Ze kreeg ruim 7,5 jaar cel voor haar ‘lidmaatschap van een gewapende terroristische organisatie’.

