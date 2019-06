Gemist? Zo beleefde de regio de zinderende zomerhitte! En reusachtige hoeveelheid strooizout naar Kampen gebracht

video Schip brengt reusachti­ge hoeveel­heid strooizout naar Kampen op tropische dag

11:31 Tropische temperaturen of niet, voor Rijkswaterstaat is het nooit te laat of te vroeg om te beginnen met het inkopen van strooizout. Maandagochtend werd in de Haatlandhaven in Kampen het eerste schip met 1,7 miljoen kilo strooizout gelost, afkomstig uit Duitsland. Kampen is één van de vier opslagplaatsen voor strooizout van Rijkswaterstaat in heel Nederland.