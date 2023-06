Gerdien en Ine willen meer vrouwen in de politiek van Kampen: ‘Dit is echt een dieptepunt’

27.810 vrouwen telt de gemeente Kampen dit jaar, zes meer dan het aantal mannen. De verdeling vrouw - man in de gemeente is qua inwoners nagenoeg gelijk, maar dat zie je niet terug in de politiek. Dat moet anders, vinden Kampenaren Gerdien Deuzeman en Ine Nagelmaeker, en dus komen ze met een plan.