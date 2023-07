MET VIDEO Slopers van sloten in Dronten gaan in één richting naar de val: ‘Ze liggen straks hapklaar om op te eten’

Waterplanten zijn er niet meer en het water is ontzettend troebel. De balans in de Drontense sloten is weg en de Amerikaanse rivierkreeft is daarvoor verantwoordelijk. De ‘craybar’ is het nieuwe wapen in de strijd tegen de ‘invasieve exoot’, die de overlast veroorzaakt. ,,Uit deze val ontsnappen is onmogelijk.’’