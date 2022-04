Gert-Jan (62) uit Zwolle vecht letterlijk tegen Parkinson en merkt: stilstand is geen achteruitgang

Indy uit Kampen op haar plek in speciaal onderwijs: ‘Ik heb nooit het gevoel dat ik te veel vraag’

,,Ze luisteren naar me. Ik krijg hier nooit het gevoel dat ik te veel vraag.’’ Indy Reemers uit Kampen verruilde drie jaar geleden het regulier onderwijs voor het speciaal voortgezet onderwijs en is daar helemaal op haar plek. ,,Als ik dit niet had gedaan, was ik nu verdrietig en ongelukkig geweest.’’

5 april