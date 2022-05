Gesponsorde doelpunten brengen Wilsum sneller aan ledverlichting dan gedacht

Dood van Nikai (12) werd start van strijd tegen zeldzame kanker: ‘Het gemis is er altijd’

Nikai Kroes is elf jaar als bij hem kanker wordt ontdekt. Kort na zijn dood in 2017 beginnen zijn ouders een stichting die honderdduizenden euro’s heeft ingezameld voor onderzoek naar die ene, specifieke vorm van kanker die hun kind trof. Het relatief kleine bedrag vanuit IJsselmuiden blijkt een vliegwiel in de wereld van kankeronderzoek waarin miljoenen euro’s rondgaan. ,,We hopen dat andere kinderen over tien, vijftien jaar wel een kans hebben, al is het maar een toename van paar procent.’’

