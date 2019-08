Gespreksgroep voor lhbt‘ers moet eind maken aan ‘schijnleven’ in Kampen

Wat gaat u die avond doen?

,,Het is een plek waar lhbt‘ers elkaar kunnen ontmoeten, nieuwe verbindingen kunnen maken. Ervaringen kunnen vertellen. Vragen stellen. Dingen delen met elkaar. Horen en zien dat niet de enige zijn met alles wat ze tegenkomen. We beginnen met een inloop en gaan daarna met elkaar in gesprek. Ik wil het die avond ook hebben over wat we met deze groep willen. Blijven we een gespreksgroep of willen we acceptatie in de samenleving stimuleren.’’