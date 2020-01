Gevoelstaal als missie van Janna (57) uit Kampen

Janna Beek bedacht er een woord voor: gevoelstaal. Vertellen over deze manier van spreken is voor haar een missie geworden. De taal van gevoelens zouden we moeten omarmen als iets wat in de mens zit. Dan volgen vanzelf ‘wonderen van ontmoeting‘, schrijft Beek in haar pas verschenen boek Gevoelstaal, leef van binnenuit . ‘Met mooie grappige, ontroerende en diepe momenten.’ Wie beter is afgestemd op zichzelf, wordt minder geleefd door negatieve gedachten of wat anderen verwachten, stelt de Kamperse.