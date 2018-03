Gewonde na kop-staartbotsing met drie auto's bij Kampen

video De stemming zit er goed in, in Kamperveen

15:55 De stemming zit er goed in, bij de leden van het stembureau in Kamperveen, een plattelandsdorp in de buurt van Kampen. Voorzitter is Jeroen van der Scheer. Hij is organist in de kerk, pal naast het stembureau. Maar hij laat zich niet verleiden tot een stemmige psalm of gezang. Lachend: ,,Dat doen we zondag weer.’’