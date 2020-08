Gewonden door ernstig ongeval op N50 bij Kampen buiten levensgevaar, weg nog uren dicht

Na ravage bij megacrash in Kampen zwelt N50-discussie weer aan: ‘De weg is een rommeltje’

21:29 Het buitengewoon ernstige ongeval aan het eind van deze zondagmiddag zet de discussie over een aanpak van de N50 bij Kampen weer op scherp. Een camper, drie auto's en zestien betrokkenen, maar wonder boven wonder vielen er dit keer geen doden. Dat was de afgelopen jaren wel anders. ,,De weg is een rommeltje.”